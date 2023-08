Pedro, do Flamengo, está na mira de gigante europeu

Em momento conturbado no Flamengo, Pedro está na mira do mercado de transferências do futebol europeu. De acordo com o jornal português ‘A Bola’, o Benfica vê o brasileiro como uma boa opção para substituir uma possível saída de Gonçalo Ramos. Na última quarta-feira (2), o PSG fez uma proposta no valor de 65 milhões de euros, além de 15 milhões de euros em bonificações, para contratar o atacante de 22. Com isso, o montante total da transferência ultrapassaria os R$ 420 milhões, para um contrato de cinco temporadas.

Além disso, o clube parisiense está empenhado em acelerar as negociações com o Benfica e, segundo a rádio italiana ‘RMC’, as conversas com o próprio Gonçalo Ramos já estão bem encaminhadas. Ou seja, o clube português já trabalha nos bastidores para trazer um jogador para substituto, que pode ser o Pedro.

Ao mesmo tempo, Pedro não é o único atleta na mira do Benfica. O jornal português adiante que Santiago Gimenez, do Feyenoord, e Lucas Beltrán, do River Plante, também são nomes que agradam à diretoria dos Encarnados.

Pedro estaria insatisfeito no Flamengo após ser multado e suspenso um jogo, por se recusar aquecer no jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, partida na qual o atacante foi agredido pelo então preparador físico do Rubro-Negro, Pablo Fernández. O argentino que fazia parte da comissão técnico de Jorge Sampaoli acabou sendo demitido pelo clube.

