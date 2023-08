Futebol feminino tem mais audiência que reprises da Globo

A transmissão de Jamaica x Brasil na última quarta-feira (2), que marcou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, teve mais público às 6h30 da manhã do que as novelas da tarde da Globo, como Mulheres de Areia e Mulheres Apaixonadas. Além disso, a partida do futebol feminino também superou toda a programação da Record, SBT e Band.

Dessa maneira, o futebol das brasileiras demonstrou apoio do público nas telas e provou o investimento da emissora em transmitir os jogos do Mundial que está sendo realizado na Austrália e Nova Zelândia.

Três árbitras brasileiras escaladas para apitar oitavas de final do Mundial

A partida entre Jamaica e Brasil só perdeu em audiência para a programação do horário nobre da Globo. Nele inclui três novelas inéditas, os noticiários noturnos e o futebol masculino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.