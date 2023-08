Técnico Luis Enrique está insatisfeito e pode deixar o PSG

Contratado nesta janela de transferências para comandar o PSG na temporada 2023/24, o técnico Luis Enrique está insatisfeito com a situação no Paris Saint-Germain e pensa em deixar o clube. De acordo com o jornal espanhol ‘Marca’, o treinador está frustrado com a gestão do caso Mbappé, um jogador que ele considera fundamental, mas que não tem sido utilizado devido a uma ordem da diretoria do clube. Isso acontece porque o jogador se recusa a renovar seu contrato atual, que termina em 2024.

Além disso, o técnico Luis Enrique também está preocupado com o plano de construção da equipe e com as notícias sobre a possível saída de Luís Campos. Na França, os jornais ‘L’Equipe’, ‘Le Parisien’ e a rádio ‘RMC’ dizem que o diretor esportivo pode estar perto de uma demissão.

Para piorar, o assistente de Luis Enrique, Rafel Pol, vai sair do PSG por questões pessoais.

Dessa maneira, a instabilidade interna no PSG pode custar caro após uma temporada frustrante da equipe, que passa por um momento de reconstrução.

