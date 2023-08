Henrique e Cruzeiro chegam a acordo para rescisão amigável

Reintegrado ao Cruzeiro após decisão da Justiça do Trabalho, o volante Henrique chegou em acordo amigável para deixar a Toca da Raposa II. A homologação ocorreu nesta quinta-feira (3) e, diante das cláusulas de confidencialidade, o valor não foi revelado.

A informação foi confirmada pelo advogado de Henrique Bady Curi e garantiu que o atleta ainda deseja atuar no futebol profissional. Henrique não frequenta a Toca da Raposa II desde o último 31 de julho.

“O Henrique está no mercado. O joelho está ótimo, atestado inclusive pelos médicos do Cruzeiro. O contrato dele venceria em dezembro, e a janela está fechando agora. Fechamos um acordo, optamos pela rescisão, e ele está no mercado”, salientou em entrevista ao “ge”.

Henrique tem 38 anos e não atua desde outubro de 2020. Recentemente ele precisou entrar na Justiça para ser reintegrado ao elenco profissional do Cruzeiro e alegou que o clube o dispensou em 2021, enquanto se tratava de lesão no joelho.

Além disso, Henrique foi para a Justiça para cobrar débitos junto ao clube azul. O valor inicial era de R$ 10,4 milhões, contudo, sofreu acréscimo no valor por causa do mês de julho de 2023.

Henrique fez história com a camisa do Cruzeiro

O volante, afinal, é um dos grandes nomes do Cruzeiro. Ele jogou à Toca da Raposa pela primeira vez em 2008 e saiu em 2011, para o Santos. No entanto, dois anos depois retornou e ficou até o fim de 2019. Quando o time celeste caiu para a segunda divisão, ele foi para o Fluminense e voltou para Belo Horizonte em 2020. Entre o período do Tricolor carioca e o time mineiro, o volante sofreu com problemas particulares.

Nas três passagens por Belo Horizonte, Henrique conquistou titulos importantes, como dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018), além de seis edições do Campeonato Mineiro (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019). Ele também esteve na queda da Raposa para a segunda divisão. O tempo de Henrique no clube mineiro encerrou com 524 jogos disputados.

