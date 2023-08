Wanda Nara faz forte desabafo sobre como descobriu diagnóstico de leucemia

Esposa do jogador argentino Mauro Icardi, que atualmente joga no Galatasaray (TUR), a modelo Wanda Nara deu declarações fortes, ao apresentador Ángel de Brito, sobre como está enfrentando uma leucemia.

Segundo o jornalista, Wanda Nara está focada no tratamento, mas assustada com a notícia da doença.

“Foi difícil porque descobri pela televisão. Ninguém me contou”, teria dito a modelo, que também relatou que Icardi pensou em deixar o futebol para cuidar da esposa.

“Naquele momento eu entrei em pânico porque não sabia o que estava acontecendo comigo, por causa dos meninos filhos). Tudo passou pela cabeça. Minha família destruída. Mauro queria largar o futebol. Senti que tudo estava desmoronando. Me mantive forte, para que todos sentissem que eu estava bem, mas tudo desmoronava”, desabafou.

Companheiro de Wanda Nara pode voltar para Argentina

Por conta do estado de saúde da modelo, Icardi cogitou retornar ao futebol argentino, como informou a “TyCSports” há duas semanas. O Newell’s Old Boys chegou a fazer um contato para saber sobre a situação do atacante. Wanda tem um filho, com o ex- Vasco Maxi López, que atua na base do River Plate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.