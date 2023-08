Grêmio apresenta os atacantes João Pedro e Lucas Besozzi

Os atacantes João Pedro e Lucas Besozzi foram apresentados pelo Grêmio nesta quinta-feira (3) como reforços contratados no fim desta janela de transferências. O ítalo-brasileiro vai vestir a camisa número 11, que estava livre desde a saída de Vina. Já o argentino ficou com a camisa 22. Os jogadores receberam os uniformes das mãos do vice de futebol Antônio Brum durante a apresentação no CT do tricolor.

João Pedro, aos 31 anos, chega por empréstimo do Fenerbahçe, da Turquia, e estava na mira do Botafogo antes de acertar com o Grêmio.

“Depois de muito tempo voltar ao Brasil é um passo importante na minha carreira. Depois dos 30, aqui no Brasil acham que estamos velhos, mas na Europa ainda estamos na flor da idade. A escolha é simples, é o Grêmio. É um prazer. Um passo importante para minha carreira e escolher o Grêmio foi fácil”, disse João Pedro.

“Essa parte de mercado é normal, faz parte. Quando conversei com o Antônio (vice de futebol do Grêmio), tive um bate-papo também com o Renato. Mas não tive dúvidas no momento. É um prazer ter esse interesse de outros clubes, mas a ideia sempre foi o Grêmio”, acrescentou.

Grêmio aguarda regularização no BID

Por outro lado, Lucas Besozzi, de 20 anos, chega por empréstimo do Lanús, da Argentina. O atacante tem como características drible e velocidade, requisitadas pelo técnico Renato Gaúcho.

“Gosto de jogar pela esquerda, com a perna trocada. Afinal, sou extremo, gosto do mano a mano, de me aproximar dos companheiros. Isso é o que mais gosto no meu estilo de jogo. Tenho que melhorar a tomada de decisão. Sou jovem. Vou aprender aqui com um grande treinador e com os companheiros. Espero melhorar isso e fazer muitos gols e dar muitas assistências”, explicou o argentino.

Dessa maneira, ambos jogadores aguardam a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficarem à disposição do técnico Renato Gaúcho na sequência de temporada.

Grêmio realiza jogo-treino de olho no Vasco, pelo Brasileiro

Por fim, o Grêmio volta a campo no próximo domingo (6), às 16h, quando visita o Vasco em São Januário. Na briga pelas primeiras posições, o Tricolor encara o lanterna do Brasileirão, que ainda não marcou balançou a rede em casa.

