James e Lucas Moura treinam juntos antes da apresentação

James Rodríguez e Lucas Moura ainda não foram apresentados à torcida do São Paulo, mas já pegaram no batente pelo clube. Os dois novos reforços tricolores foram juntos a campo nesta quinta-feira (3), no CT da Barra Funda, na Zona Norte. Embora o time entre em campo na mesma data, os atletas que estiveram na atividade são os que não foram relacionados para enfrentar o San Lorenzo, pela Sul-Americana.

James e Lucas, que desembarcaram no clube na mesma semana, fizeram treinos físicos e táticos com o restante do grupo de jogadores. Os dois irão estar no Morumbi no próximo domingo, quando o time enfrenta o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Lucas, aliás, pode até estar entre os relacionados, caso esteja regularizado até esta sexta-feira. James, entretanto, ainda não está 100% fisicamente.

Se acaso o São Paulo passar pelo San Lorenzo, os dois poderão estar à disposição também para a Copa Sul-Americana, mas a partir das quartas de final. No caso de Lucas Moura, será a oportunidade de voltar a disputar uma partida pelo clube depois de 11 anos. A última foi a final da Copa Sul-Americana de 2012, contra o Tigre, da Argentina. Posteriormente, ele acabou vendido ao Tottenham, da Inglaterra.

