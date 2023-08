STJD marca julgamento de recurso do Santos por punição na Vila

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima quarta-feira (9) o julgamento do recurso do Santos em razão das confusões que marcaram a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 21 de junho. Na ocasião, torcedores arremessaram bombas no gramado.

O clube da Vila Belmiro foi punido pela 5ª comissão disciplinar do STJD, em 7 de julho, com oito partidas de portões fechados. Além disso, perdeu mandos de campo e recebeu uma multa de R$ 80 mil.

Cinco dias depois, o Peixe recorreu sob a alegação de que a soma das penas “não parecia adequada”, conforme arbitrado no julgamento em primeira instância. A decisão liminar apontou cinco partidas na Vila Belmiro com portões fechados, além da suspensão da multa.

O Santos responde pelo artigo 213, I e II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e/ou invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo”.

O julgamento do recurso será no Tribunal Pleno do STJD e em caráter definitivo. Desse modo, o clube não poderá recorrer novamente. Ao menos, no âmbito desportivo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.