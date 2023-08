Boca Juniors tem interesse em tirar Kannemann do Grêmio

Com contrato apenas até dezembro com o Grêmio, o zagueiro argentino Walter Kannemann está na mira do Boca Juniors e pode deixar o Tricolor no fim deste ano. A informação foi dada primeiramente pelo diário argentino ‘Olé’. À procura de um zagueiro para o ano que vem, o time xeneize observa a situação do gremista, embora o desejo de contratá-lo não seja novo.

Kannemann já interessa ao Boca desde, pelo menos, 2018. Mas, naquele tempo, o clube argentino não conseguiu tirá-lo do Grêmio. Desta vez, a diretoria estuda fazer uma proposta pelo defensor, de 32 anos, sobretudo pela busca por um nome experiente no setor. A lesão de Marcos Rojo, lateral-esquerdo, mas que joga de zagueiro, deixou o jogador fora por quase um ano e a tendência é que ele saia em breve.

Assim, o zagueiro do Grêmio surge, novamente, como uma opção válida para o clube presidido pelo ídolo Juan Román Riquelme. Ainda de acordo com o ‘Olé’, o Independente e o San Lorenzo, ex-clube de Kannemann, desejam o jogador. Mas a possibilidade de fechar é pequena por causa de questões salariais. O defensor está no Grêmio desde 2016, contratado junto ao Atlas, do México.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.