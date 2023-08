São Paulo tem atuação apagada e perde para San Lorenzo na Sul-Americana

O São Paulo não fez uma boa partida contra o San Lorenzo nesta quinta-feira (3) e saiu derrotado por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Barreiro aproveitou uma falha na defesa do Tricolor no início do segundo tempo e marcou o gol da vitória. As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, no Morumbi. O São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final sem precisar dos pênaltis.

O São Paulo vive um momento ruim na temporada. Essa derrota para o San Lorenzo foi a quarta partida consecutiva sem vitória. Além disso, o Tricolor também perdeu para o Cuiabá, no Brasileirão, e para o Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, além do empate sem gols contra o Bahia na última rodada da Série A.

O próximo desafio do São Paulo será contra o Atlético-MG, no Morumbi, no domingo (6), pela 18ª rodada do Brasileirão. O time está na 8ª posição, com 26 pontos, mas perdeu algumas posições após dois tropeços na competição.

Ao mesmo tempo, a derrota encerrou uma sequência de 17 partidas de invencibilidade do técnico Dorival Júnior em partidas sul-americanas.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e com poucas emoções. San Lorenzo se defendeu bem e o São Paulo teve dificuldades na criação de jogadas. Assim, ambas equipes tiveram poucas chances de gol. No entanto, o goleiro Rafael foi bem e fez algumas defesas importantes para o Tricolor.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais animado e o San Lorenzo abriu o placar aos cinco minutos. Em um contra-ataque, Bareiro dominou livre na pequena área e balançou a rede. Por outro lado, o São Paulo teve uma chance de resposta com uma bela cabeçada de Calleri, mas o goleiro Batalla fez uma grande defesa. Apesar de algumas alterações feitas pelo técnico Dorival Júnior, o Tricolor não conseguiu superar a marcação do San Lorenzo, e o placar de 1 a 0 permaneceu até o final do jogo.

SAN LORENZO 1X0 SÃO PAULO

Jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana

Data e horário: 3/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)

SAN LORENZO: Batalla; Giay, Rafael Pérez, Campi, Gastón Hernández e Braida; Jalil Elías, Maroni (Carlos Sánchez, aos 25′ do 2t), Leguizamón e Nahuel Barrios; Bareiro. Técnico: Rubén Darío Insua.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor (Michel Araújo aos 16′ do 2t) e Wellington Rato (David, aos 16′ do 2t); Luciano (Alexandre Pato, aos 37′ do 2t) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Gol: Barreiro, aos 5′ o 2t (1-0)

Árbitro: Wilmar Roldán(COL)

Auxiliares: Wilmar Navarro (COL) e John Leon(COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Arboleda, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e David (SAO)

