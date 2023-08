Negociação com Diego Costa esfria, e Vasco pode retirar proposta

O sonho do Vasco de ter Diego Costa pode chegar ao fim sem ao menos uma resposta do centroavante. Afinal, a SAF reavalia a necessidade de ter outro reforço para a posição após contratar Sebastian Ferreira e Pablo Vegetti – este nas últimas horas da janela de transferências. Dessa forma, o clube pode até retirar a proposta que fez ao veterano, que está sem clube. Por sinal, após uma semana, ainda não houve resposta.

Havia a expectativa de que o diretor esportivo, Paulo Bracks, viajasse a Madrid para sentar pessoalmente com Diego Costa e conseguir acertar os detalhes. No entanto, a correria dos últimos dois dias da janela de transferências segurou o cartola no Rio de Janeiro, e o encontro pode nem ocorrer. No total, caso o centroavante viesse, o Vasco gastaria cerca de R$ 2 milhões com a mesma posição, somando os três salários.

Assim, a negociação esfriou e as partes não se falaram nos últimos dias. Como é possível inscrever reforços até 24 de agosto, uma nova investida não está descartada nas próximas duas semanas. Tudo vai depender, por sinal, do desempenho em treinos e jogos de Ferreira e Vegetti, que chegam sob certa desconfiança. É bom lembrar, por outro lado, que o técnico Ramón Díaz deu ok para ambas as contratações.