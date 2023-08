Santos: Falcão diz o que impediu acerto com Willian Arão, ex-Flamengo

O retorno de Willian Arão ao futebol brasileiro esteve muito próximo de acontecer. O volante ex-Flamengo estava em negociação com o Santos, de acordo com o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão. Segundo ainda o dirigente, o jogador está a caminho do Al-Hilal, da Arábia Saudita, após a temporada pelo Fenerbahçe, da Turquia.

“Tivemos jogadores quase fechados, vinha a Arábia e cobria a proposta. O Arão, por exemplo. Negociamos com ele e foi para a Arábia. Ninguém compete com a Arábia”, afirmou o dirigente nesta quinta-feira (03).

Com a iminente ida para a Arábia Saudita, Willian Arão vai reencontrar Jorge Jesus. O português vai comandar o Al-Hilal novamente na sua carreira. O volante trabalhou com o treinador no Flamengo e recentemente no Fenerbahçe.

Santos contrata reforços e ainda tem alvo

Em meio a inúmeras negociações, o Santos já contratou cinco reforços para o segundo semestre. A lista conta com o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o meia Nonato e o atacante Julio Furch.

+ STJD marca julgamento de recurso do Santos por punição na Vila

A diretoria do Peixe ainda se movimenta no mercado para entregar mais opções a Paulo Turra. A comissão técnica espera receber um jogador ofensivo que atue pelo lado do campo para suprir a ausência de Ângelo, que foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra.

“Estamos em busca agora, com o dinheiro da venda do Ângelo, de jogadores livres e também de qualidade. Já temos jogadores que queremos”, disse Falcão, que não citou nomes.

O trabalho do elenco santista na manhã de hoje. pic.twitter.com/rk9Y1in8iq — Santos FC (@SantosFC) August 3, 2023

O Santos continua sua preparação para o jogo contra o Athletico-PR, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças no sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Com apenas 17 pontos, o Peixe está próximo da zona do rebaixamento, na 15ª posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.