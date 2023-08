O grupo que administra o Atlético, os empresários conhecidos como 4Rs (Rubens e Rafael Menin – pai e filho -, Ricardo Guimarães e Renato Salvador) se reuniram nesta quinta-feira (3) para uma decisão: a sequência de Luiz Felipe Scolari. E, pelo menos momentaneamente, o treinador segue no cargo.

Pesa contra Felipão a ausência de resultados. Afinal, chegou ao Galo e já disputou nove jogos, com cinco derrotas e quatro empates. O desempenho de 15% e as críticas pelo futebol ruim aparecem. Mas o treinador fica no cargo pelo menos por enquanto.

Felipão será o técnico do Atlético contra o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A tendência, aliás, é a de que ele permaneça, pelo menos, até o jogo de volta da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (9), também na capital paulista. A depender dos resultados destas partidas, pode ocorrer uma troca no comando técnico.

Uma demissão contra o São Paulo acontecerá somente em caso de uma goleada para o Tricolor. Já uma possível eliminação na Copa Libertadores não será admitida pela diretoria atleticana, conforme apurou o Jogada10.

Sequência difícil do Atlético

Dentro do clube, contudo, há uma linha de raciocínio da dura sequência que o Galo encarou recentemente. No período com Felipão no comando, o Galo foi derrotado pelo Corinthians em pleno Mineirão.

A sequência ruim atrapalha os planos do Atlético dentro do Brasileirão. O Galo atualmente pensa mais na luta contra o rebaixamento do que no topo da tabela, sendo o 13º, com 21 pontos. Aliás, algo que é considerado absurdo na imprensa mineira, afinal, a folha alvinegra é uma das maiores do Brasil, com R$ 14 milhões mensais.

