Botafogo assina com centroavante uruguaio e corre atrás de reforços livres

O Botafogo assinou contrato com Valentín Adamo até dezembro de 2026. A definição do acerto com o centroavante uruguaio, de 21 anos, ocorreu no último dia da janela de transferências e foi confirmado pelo River Plate-URU, ao qual a promessa pertencia. Pela negociação, aliás, a SAF pagou 300 mil dólares (equivalente a R$ 1.4 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

Adamo estava no Progreso, da Segundona celeste, e fez dez gols em 19 partidas. O clube se despediu nas redes sociais, e o próprio jogador também publicou um agradecimento. Sua chegada no Rio de Janeiro deve ocorrer no domingo.

A contratação é uma aposta para o futuro. Afinal, o Botafogo já tem Tiquinho, Matheus Nascimento e Janderson para a posição de centroavante. O scout viu em Adamo, de 1.93m, um investimento interesse para desenvolvimento. Essa tendência é a mesma já seguida pelo clube com as chegadas do lateral Mateo Ponte e do meia-atacante Matías Segovia.

