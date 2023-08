América-MG e Bragantino empatam, nas oitavas da Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (3), América-MG e Bragantino ficaram no empate em 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo de brasileiros, que ocorreu na Arena Independência, em Belo Horizonte, deixou a situação toda em aberto para o jogo de volta. Assim, os times voltam a se enfrentar em Bragança Paulista, na próxima quinta.

A primeira chance do jogo foi do Bragantino, em cabeçada de Léo Ortiz, que Pasinato defendeu bem. O Coelho respondeu com Renato Marques, batendo por cima e perdendo boa oportunidade de marcar. O América pressionou e teve mais três chances nos minutos seguintes: duas com Matheusinho e uma com Breno, também passando perto de abrir o placar.

Mas quem abriu o placar foi o Braga. Aos 40 minutos, Luan Cândido recebeu boa bola enfiada pela esquerda e cruzou, Éder Ferreira chegou primeiro, mas marcou contra. Durante a segunda etapa, o Bragantino seguiu em cima do América e teve tudo para aumentar, mas falhou. Lucas Evangelista, num chute da entrada da área, criou uma das melhores chances.

Dessa forma, o Coelho voltou a gostar do jogo e acabou empatando num lance de bola parada. Martínez recebeu bola de um escanteio curto, cruzou e Mastriani cabeceou no contrapé do goleiro para marcar o gol definitivo do placar.

