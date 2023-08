Guerrero marca na estreia e LDU vence Ñublense na Sul-Americana

Nesta quinta-feira (3), a LDU venceu o Ñublense, por 1 a 0. As duas equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, no Estádio de Concepción, no Chile. Paolo Guerrero, em sua estreia, anotou o único gol da partida.

Os times voltam a se enfrentar pelo jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana. A partida está prevista para a próxima quinta-feira (10), a partir das 21h (horário de Brasília). O confronto será no Estádio Casa Blanca, em Quito.

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com poucas chances reais da contagem ser inaugurada em solo chileno. Pelo lado da LDU, o meio-campista Sebastían González e o centroavante Paolo Guerrero apareciam com perigo e buscavam arriscar muitas finalizações. Em determinado momento, até com certa afobação, algo traduzido na estatística onde o time de Quito teve nove chutes ao fim da etapa inicial, mas apenas dois deles indo na direção da meta adversária.

Por sua vez, o Ñublense não hesitou em posicionar suas linhas de maneira bastante recuada, apesar de ser o mandante, e ainda contou com uma partida marcada pela eficiência e concentração por parte do goleiro Nicola Pérez quando foi acionado. Garantindo, desta forma, que o marcador permanecesse zerado na primeira metade do compromisso.

A segunda etapa foi mais movimentada e com mais chances para ambos os lados. Aos 14, a LDU mostrou que estava viva no jogo. Na jogada, Quintero partiu em velocidade e mandou para Guerrero que, dentro de suas características, não desperdiçou a oportunidade e balançou as redes. Cinco minutos depois, Alvarado recebeu de Guerrero, mas pecou na finalização e perdeu o que seria o segundo gol da equipe equatoriana.

Na sequência, o centroavante aproveitou um cruzamento, subiu mais alto que todos e mandou nas mãos do goleiro Pérez. No final da etapa, aos 43, o Ñublense apareceu com Alvarado, que mandou uma bomba de muito longe, mas a bola foi por cima do gol da Liga de Quito.

