Bruno Henrique marca, e Flamengo, no Maraca cheio, abre frente nas 8ªas da Liberta

Bruno Henrique, de cabeça, no início do segundo tempo, fez o gol que garantiu o 1 a 0 e a magra vantagem do Flamengo sobre o Olimpia nas oitavas de final da Libertadores. No Maracanã cheio (67.066 presentes), o Rubro-Negro encarou retranca incrível, já que os paraguaios nitidamente queriam segurar um empate ou uma derrota por margem pequena de gol para seguirem vivos para o duelo de volta. No fim, o Mengo, mesmo com 75% de posse da bola e três vezes mais chutes a gol (15 a 5), ficou com a vantagem mínima.

Agora, o Flamengo jogará pelo empate para avançar às quartas de final e encarar Fluminense ou Argentinos Jrs (na ida, em Buenos Aires, 0 a 0, a volta será no Rio, em 8/8). O Olimpia, vencendo por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Mas, triunfo acima de dois gols, eliminará o atual campeão da Libertadores.

Flamengo não fura a retranca no 1º tempo

O Flamengo teve o domínio, 70% de posse de bola. Contou com os avanços insistentes de seus laterais, tentando furar um bloqueio paraguaio com dez jogadores. Não por acaso o lateral-direito Wesley e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas deram chutes perigosíssimos. Mas o Fla não conseguia nada dentro da área. E seu melhor lance foi um chute de Gerson de fora da área que o bom goleiro Espínola defendeu. Já o Olímpia, mesmo com um esquema 9-1-1, teve a grande chance da etapa. Um chuveirinho que Ortiz ganhou de David Luiz e, de cabeça deixou González na cara de Matheus Cunha. Mas ele chutou na tro travessão. No fim, um primeiro tempo em que Bruno Henrique, caçado, foi o mais perigoso. Porém, Gabi e Everton Ribeiro deixaram a desejar. Como curiosidade: Allan, levou amarelo logo no primeiro minuto.

Brujno Henrique abre o ferrolho

Logo aos dois minutos, Gabigol recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Bruno Henrique. Flamengo 1 a 0. O Olimpía sentiu e o Flamengo foi para cima. David Luiz só não ampliou de cabeça por causa de uma defesa incrível de Espínola. Aos 31, Bruno Henrique recebeu de Arrascaeta, saiu na marcação e chutou. Contudo, a bola tirou tinta da trave esquerda dos paraguaios. Mas o Olimpia quase empatou. Um cruzamento de Quintana pegou efeito e após o goleiro Matheus Cunha espalmar, ela foi no travessão. Tremendo susto. Mas a bola não entrou mantendo a justiça no placar.

FLAMENGO 1X0 OLIMPIA

Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores-2023

Data: 3/8/2023

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 67.066

Público pagante: 60.898

Renda: R$ 3.616.415,75

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Thiago Maia, 30’/2ºT), Gerson, Arrascaeta (Everton Cebolinha, 45’/2ºT) e Everton Ribeiro (Victor Hugo, 30’/2ºT); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

OLIMPIA/PAR: Juan Espínola; Alejandro Silva (Salazar, 31’/2ºT), Romaña, Mateo Gamarra e Zabala; Fernando Cardozo (Diego Gómez, 41’/2ºT), Marcos Gómez (Martínez, 41/2ºT), Richard Ortiz e Torres; Hugo Fernández (Quintana, 25’/2ºT) e Walter González (Montenegro, 25’/2ºT). Técnico: Francisco Arce.

Gols: Bruno Henrique, 2′ do 2ºT (1-0)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões Amarelos: Allan, Bruno Henrique (FLA); Ortiz, Ivan Torres, Hugo Fernández, Salazar (OLI)

