Dorival indica estreia de Lucas Moura no São Paulo para domingo

Dorival Júnior indicou que Lucas Moura deve fazer sua reestreia pelo São Paulo no domingo (6), no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico concedeu entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“Com calma, a tendência é de que ele possa, sim, participar desse próximo jogo”, afirmou o treinador.

Nesta quinta-feira, o novo reforço tricolor realizou seu primeiro treino no gramado e deixou boa impressão pela sua condição física. O meia-atacante foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e segue em preparação no CT da Barra Funda.

Embora Lucas Moura tenhas boas chances de iniciar o jogo contra o Galo como opção no banco de reservas, ele será apresentado à torcida no Morumbi ao lado de astro James Rodríguez, também recentemente contratado pelo clube.

