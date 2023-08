Santos x Flamengo, semifinal do Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações

Santos e Flamengo iniciam, na noite desta sexta-feira (4/8), a fase semifinal do Brasileirão Sub-20. No jogo de ida, o Peixe recebe o Flamengo às 19h (de Brasília), buscando um bom resultado para levar vantagem para a partida de volta, que será no dia 12/8, na Gávea. Mas o clássico não será na Vila Belmiro, mas no Bruno José Daniel, em Santo André, com torcida dos dois times e entrada gratuita. O vencedor deste mata-mata, decidirá o título contra Palmeiras ou Corinthians (que jogam a primeira partida neste domingo).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partida a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Santos

O técnico Orlando Duarte, para buscar uma boa vitória, vai apostar num time ofensivo. Assim, deve municiar muito o atacante Fernandinho, uma das apostas de gol dos santistas.

“Tivemos um período bom de preparo e pudemos ajustar algumas situações passadas pelo treinador. Mas sabemos da qualidade do adversário. Entretanto, também temos os nossos pontos fortes. Acredito em um jogo disputado. Entraremos com foco total para fazer uma grande partida”, disse Fernandinho, ao “Diário do Peixe”.

Já o apoiador Hyan lembra que o time vive um bom momento depois de eliminar o Internacional nas quartas do Brasileirão e golear o Desportivo Brasil nesta segunda-feira por 9 a 2, pelo Paulistão.

“Trabalhamos muito durante a semana. Mas estamos vindo de bons resultados, com boas atuações e precisamos dar continuidade. Tenho certeza de que daremos nosso máximo para conseguir essas vitórias e, se Deus quiser, alcançar essa final inédita para conquistar o título Brasileiro”, declarou Hyan.

Como está o Flamengo

O técnico Mário Jorge fez, nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, o último treino antes da partida. Contou com vários jogadores que estavam junto com o grupo principal nos últimos dias. Em seguida, o time seguiu para São Paulo, onde está concentrado. Apesar do Flamengo ter o status de favorito neste mata-mata, o treinador prega cautela e todos os jogadores seguem este discurso, como é o caso de Pedrinho.

“Estamos trabalhando muito, viemos de uma boa vitória nas quartas. A semana de trabalho foi muito boa, muito intensa. E é entrar contra o Santos dando a vida pelo Flamengo para conseguir uma grande vantagem para decidir em casa”, disse.

Caso Mário Jorge repita a escalação da goleada sobre o Athletico, por 4 a 1, que classificou o time para as quartas, o Flamengo vai a campo com: Kauã Santos; Daniel Sales, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Everton, Werton e Ryan Lucas; Lorran, Pedrinho e Ryan Luka.

Na história

O Flamengo busca o segundo titulo do Brasileirão Sub-20. Afinal, foi campeão em 2019. Já o Santos além de jamais ter vencido a competição, pela primeira vez alcançou a fase semifinal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.