Mirassol recebe o Sampaio para tentar se aproximar do G-4

Na noite desta sexta-feira (4), Mirassol e Sampaio Corrêa abrem a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em casa, no interior paulista, o Mirassol tenta se aproximar mais uma vez do G-4: embora esteja em oitavo lugar, pode subir até quatro posições em caso de vitória.

Entrar matematicamente na zona de classificação é uma missão, entretanto, difícil. O time teria que vencer por cinco gols de diferença para ultrapassar o Criciúma, quarto colocado. Mesmo assim, uma vitória em casa vale para não perder contato com os líderes. Para o Sampaio, entretanto, a situação é a oposta.

Os maranhenses ocupam a 15ª posição na tabela. Dessa forma, uma derrota pode deixá-los mais perto da zona de rebaixamento. Apenas se a Chapecoense vencer a Ponte, no domingo, e o Tombense bater o Atlético-GO, no dia seguinte, é que o time vai ficar entre os quatro piores. O Mirassol está invicto há dez partidas, enquanto o Sampaio não sabe o que é vencer há cinco jogos.

SÉRIE B – 22ª rodada

Sexta-feira (04/08)

Mirassol x Atlético-GO – 21h30

Sábado (05/08)

Avaí x Criciúma – 15h30

Ituano x Guarani – 17h

CRB x Botafogo-SP – 17h

Sport x Novorizontino – 18h

Domingo (06/08)

Ponte Preta x Chapecoense – 15h30

Ceará x ABC – 18h

Segunda-feira (07/08)

Juventude x Vila Nova – 18h

Londrina x Vitória – 20h

Atlético-GO x Tombense – 20h

