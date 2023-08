Fifa investiga técnico de Zâmbia por abuso sexual na Copa Feminina

Bruce Mwape, técnico de Zâmbia na Copa do Mundo feminina, é alvo de investigação da Fifa por abuso sexual contra uma jogadora da seleção durante a competição. De acordo com o jornal inglês “The Guardian”, o treinador foi acusado por passar as mãos no seio de uma das atletas após o treino da última sexta-feira.

Testemunhas acenaram com a possibilidade de fazer a denúncia logo após o episódio, contudo optaram por aguardar a seleção africana concluir sua participação no Mundial.