Palmeiras deve preservar alguns jogadores contra o Fluminense

Após bater o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Palmeiras vira a chave e já volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O Verdão encara o Fluminense neste sábado (05), às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira deve preservar alguns de seus principais jogadores.

Isso porque o jogo de volta contra o Galo já acontece na próxima semana. Assim, o treinador português quer contar com seus principais atletas em sua forma física mais plena. Aliás, um dos que devem ser preservados é o atacante Dudu. O camisa 7 começou o confronto pela Libertadores no meio de semana, mas saiu no segundo tempo por não estar 100% fisicamente após desfalcar o time por três rodadas em virtude de dores na panturrilha.

A comissão técnica vai avaliar os outros jogadores que apresentam mais desgaste. Assim, a tendência é que o Verdão tenha um time misto no Maracanã. Contudo, sem deixar a importância do jogo contra o Fluminense diminuir. Afinal o Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, mas apenas três pontos na frente do Tricolor das Laranjeiras, que é o quinto. Após a partida contra o Galo, o volante Gabriel Menino projetou o duelo contra a equipe carioca.

“É muito bom enfrentar times grandes e será um jogo difícil contra o Fluminense. Independentemente de quem jogue, vai performar lá em cima como o treinador pede. Estamos um pouco cansados, é normal, chegamos tarde ontem. Mas tenho certeza de que até amanhã estará todo mundo 100% para entregar o dobro no sábado e conseguir os três pontos”, disse o volante.

