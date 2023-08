Mosquito fica mais perto do retorno ao Corinthians

O Corinthians pode ter uma grande novidade na lista de relacionados para as próximas partidas. Afinal, o atacante Mosquito foi liberado para trabalhar sem limitações. Assim, ele depende apenas de ritmo de jogo para voltar a atuar novamente com a camisa do Timão.

O atacante sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em outubro de 2022 e teve de passar por cirurgia. Já são oito meses sem entrar em campo e uma recuperação longa para quem costumava ser um xodó da torcida. A comissão técnica ainda não definiu, mas Mosquito não deve estar entre os relacionado para o duelo contra o Internacional neste sábado (5), pelo Brasileirão e nem para o duelo contra o Newell´s Old Boys, pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana.

A expectativa é que ele possa ser uma opção no banco para a semifinal contra o São Paulo, dia 16, no Morumbi, pela Copa do Brasil. Antes, o Timão ainda joga com o Coritiba, dia 13, pelo Brasileiro. Desde 2019 no Timão, o jogador disputou 136 partidas e marcou 16 gols.

Perto de completar 26 anos, Gustavo Mosquito já pode assinar pré-contrato com outro clube e se transferir em janeiro. Assim, o Corinthians não receberia nada em troca. Contudo, o jogador já demonstrou vontade em renovar com o Alvinegro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.