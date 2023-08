Santos segue com esperança de contratar Roberto Pereyra

O Santos segue com esperanças de acertar a contratação do meia Roberto Pereyra. O jogador está livre no mercado, depois de rescindir com a Udinese, da Itália. Ele despertou interesse de outras equipes europeias e tem a vontade de permanecer no Velho Continente. Contudo, o Peixe segue monitorando e não desistiu do jogador.

O Peixe e Pereyra conversam há mais de um mês. O maior empecilho é a concorrência de outras equipes que também querem contratar o atacante. O Santos sabe que não pode competir com times da Europa e aguarda uma decisão do jogador para saber se conseguirá avançar nas tratativas.

Enquanto não receber uma resposta definitiva, o Santos manterá as esperanças em contratar Pereyra. A janela de transferência no Brasil já esta encerrada. Assim, o Peixe só pode contratar jogadores que estão sem contrato e livres no mercado, como é o caso do meio-campista. Por conta disso, o Alvinegro Praiano entende que vale a pena esperar uma decisão do argentino, mesmo com tanta demora.

Com diversas convocações para a seleção argentina e passagem por River Plate, Udinese, Juventus e Watford, Pereyra seria o jogador mais experiente contratado pelo Santos nas últimas semanas. O clube, porém, não está otimista diante da demora para o jogador responder sobre sua decisão.

Além disso, o Peixe segue monitorando o mercado atrás de novas peças. Desde que acertou a saída de Ângelo, para o Chelsea, o Santos busca um atacante de velocidade para compor o elenco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.