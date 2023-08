Xabi Alonso renova contrato com o Bayer Leverkusen

O técnico Xabi Alonso renovou seu contrato com o Bayer Leverkusen. O clube alemão anunciou o acordo nesta sexta-feira, e o novo vínculo do comandante espanhol é válido até junho de 2026. O antigo contrato iria até junho de 2024, no fim da atual temporada.

“Estou muito grato pela confiança que o Bayer demonstrou em mim. O fato de estarmos convencidos das mesmas ideias e da direção em campo cria uma grande afinidade e confiança entre a diretoria do clube e eu. Vejo a última temporada como positiva, mas quero mais, exatamente como o clube. Estamos trabalhando nisso com ambição”, disse Xabi Alonso.

Em junho, a imprensa alemã afirmou que o nome de Xabi Alonso era cotado no Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti a partir do próximo ano. O italiano tem um acerto para assumir a Seleção Brasileira, e os Merengues pretendem dar oportunidade ao seu ex-jogador, segundo o “Bild”.

Meio-campista nos tempos de jogador, Xabi Alonso assumiu o comando do Bayer Leverkusen outubro de 2022. Após pegar a equipe em má fase, ele melhorou o desempenho dos Leões e levou o clube à Europa League. Ao todo, foram 37 jogos no clube germânico, com 17 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.