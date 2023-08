Espanha busca retomar solidez defensiva para avançar no Mundial

A Espanha vinha fazendo uma campanha impecável nesta Copa do Mundo. Afinal, eram dois jogos disputados e duas vitórias conquistadas. A equipe espanhola, inclusive, protagonizou goleadas elásticas, e as defensoras não haviam sido vazadas na fase de grupos do Mundial.

Esta consistência defensiva, no entanto, mudou depois da terceira rodada da fase de grupos. A defesa espanhola, afinal, acabou sofrendo quatro gols do Japão na última segunda-feira (31). A expectativa, portanto, é que aquela solidez dos primeiros jogos seja retomada na sequência da Copa do Mundo.

Irene Hernández e Ivana Andrés, aliás, foram as duas zagueiras da Espanha nos dois primeiros jogos da fase de grupos. No entanto, Ivana sofreu uma lesão e precisou ser desfalque na partida contra Dinamarca. Sendo assim, Gálvez entrou em campo como titular. A defesa da equipe, dessa forma, ficou desorganizada e vulnerável.

Ivana Andrés, por sinal, é a capitã da Espanha e vinha sendo uma das protagonistas desta Copa do Mundo. A propósito, a zagueira espanhola tem 29 anos e pertence ao Real Madrid. A expectativa, portanto, é que ela se recupere rapidamente da lesão e consiga retornar aos gramados para disputar os jogos decisivos do Mundial.

Jogos da Espanha nesta Copa do Mundo

Espanha 3 x 0 Costa Rica

Espanha 5 x 0 Zâmbia

Japão 4 x 0 Espanha

A Espanha, por sinal, é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Jorge Vilda, afinal, montou um elenco repleto de nomes qualificados do futebol europeu e espera chegar longe na competição. O técnico aposta na consistência da defesa e na eficiência do ataque para, assim, chegar ao sonhado troféu.

A Espanha, enfim, entra em campo neste sábado (5), diante da Suíça, às 2h da manhã (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção ibérica vai com tudo em busca da classificação.

