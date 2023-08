Vitor Roque pode pintar no Barcelona antes do previsto

Reforço do Barcelona para a temporada 2023/2024, o centroavante Vitor Roque, do Athletico-PR, pode desembarcar na Catalunha antes da previsão inicial (julho de 2024). Tudo por conta da iminente saída do atacante francês Dembélé para o Paris Saint-Germain. A informação é do jornal “Mundo Deportivo”.

Roque é a primeira alternativa que os dirigentes do Barça pensaram diante da perda de Dembélé. No entanto, para antecipar a chegada do jovem rubro-negro, o Barcelona precisa ajustar algumas pontas com o Furacão.

O Barcelona está de olha na participação do Athletico na Libertadores. O time define, na próxima terça-feira, na Arena da Baixada, a classificação diante do Bolívar (BOL). Os paranaenses estão em desvantagem por 3 a 1, nas oitavas de final. Assim, uma queda faria com que os catalães negociassem a saída imediata de Roque.

E se o Athletico passar pelo Bolívar? O Barça mantém o mesmo pensamento. Esperar a equipe enfrentar Inter ou River Plate para tomar uma atitude. É claro que, de acordo com o regimento de La Liga, além de convencer o Paranaense, os catalães precisam estar com as obrigações do Fair Play financeiro e do teto salarial em dia.

O Athetico acertou a venda de Roque para o Barcelona, no mês passado, por 74 milhões de euros (R$ 396 milhões). Os brasileiros mantêm 20% dos direitos sobre o jogador de 18 anos. Para o Furacão, perdê-lo agora pode significar uma dor de cabeça, já que a janela de transferências fechou na última terça-feira (1), e o clube só poderá reforçar o elenco com nomes sem contrato.

