Após 40 dias, Suárez atinge maior jejum de gols pelo Grêmio

Apesar da quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio apresenta dificuldades para balançar a rede nos últimos jogos. Afinal, seu grande artilheiro de 2023, Luís Suárez, completa 40 dias sem marcar nesta sexta-feira (4). Esse é o maior jejum de gols do uruguaio desde que chegou ao Tricolor gaúcho – são cinco partidas consecutivas passando em branco.

A última vez que o camisa 9 celebrou um tento na temporada foi em 25 de junho, na goleada por 5 a 1 contra o Coritiba, quando também contribuiu com uma assistência. Contudo, são 444 minutos na seca agora, sem contabilizar os acréscimos dos confrontos. A sequência negativa aconteceu justamente contra o Bahia (dois duelos), Botafogo, Flamengo e Goiás, entre Copa do Brasil e Série A.

Torcedores do Grêmio acreditam que a possibilidade de Suárez se transferir ao Inter Miami, dos Estados Unidos, possa ter interferido em seu desempenho. Por sinal, o clube norte-americano contratou os ex-companheiros de Luisito no Barcelona, casos de Messi, Busquets e Jordi Alba. No entanto, o jogador e a diretoria tricolor acordaram pela permanência até dezembro.

Grêmio apresenta atacantes

O Imortal apresentou oficialmente os atacantes João Pedro e Lucas Besozzi, nesta quinta-feira (3), como reforços no fim desta janela de transferências. O ítalo-brasileiro vai vestir a camisa número 11, que estava livre desde a saída de Vina. Já o argentino ficou com o número 22. Ambos os atletas receberam os uniformes das mãos do vice de futebol, Antônio Brum, durante a entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho.

