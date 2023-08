Santos recusa primeira oferta da Roma por Marcos Leonardo

O Santos recusou uma oferta de R$ 42 milhões da Roma pelo atacante Marcos Leonardo. O clube italiano demonstrou interesse em contar com o artilheiro do Peixe nas últimas semanas, mas a primeira proposta não agradou o Peixe. Afinal, o Alvinegro Praiano considerou os valores muito abaixo pelo o jogador.

Como Marcos Leonardo é um dos dos principais jogadores e ativos do clube, o Santos entende que consegue vender o Menino da Vila por um valor maior. A proposta da Roma seria com o pagamento dos R$ 42 milhões em quatro parcelas, com a primeira, de R$8 milhões, em dezembro deste ano. Aliás, o formato da negociação também não agradou o Peixe.

Coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão disse, nesta quinta-feira, que “não tem nenhuma chance” de Marcos Leonardo ser vendido pelo o que a Roma ofereceu e também a forma que o clube italiano quis realizar o pagamento.

“Com a proposta feita ao Marcos Leonardo não tem nenhuma chance dele sair, nas condições que a Roma colocou. Foi um valor muito abaixo da condição do atleta, que foi ao Mundial (sub-20), é goleador. Não tem nenhuma chance de sair nas condições que foram apresentadas, em termos de valores e de forma de pagamento”, disse Falcão, que prosseguiu.

“Eu não me envolvi e não me envolvo. A oferta da Roma foi muito abaixo e muito aquém. Não só a oferta, mas as condições de pagamento. Não tem como fazer negócio”, completou o diretor.

O Santos, aliás, não está desesperado para aceitar uma proposta por Marcos Leonardo. Afinal, o atacante é constantemente sondado por clubes da Europa. Recentemente, a Lazio, rival da Roma, consultou a situação do centroavante.

Números de Marcos Leonardo pelo Santos

Marcos Leonardo estreou pelo time principal do Santos no dia 20 de agosto de 2020, com apenas 17 anos, contra o Sport. Desde então, o atacante soma 149 partidas e 47 gols marcados. Só em 2023, foram 30 jogos e 14 gols. O Menino da Vila tem contrato até o fim de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.