São Paulo vive pior sequência na era Dorival Júnior

A derrota do São Paulo para o San Lorenzo por 1 a 0, nesta quinta-feira (03), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, trouxe outra marca negativa para o clube na temporada. Afinal, este foi o quarto jogo seguido do Tricolor sem uma vitória. A pior sequência desde que Dorival Júnior chegou no Morumbi.

Além da derrota na Argentina, o São Paulo também perdeu para o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro e para o Corinthians, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, ambos fora de casa. Além disso, também teve um empate sem gols contra o Bahia, no Morumbi, pelo Brasileirão.

A fase mais turbulenta dentro de campo com Dorival vem em um momento chave da temporada. Afinal, o São Paulo sonha em conquistar ao menos um título nesta temporada e vem apostando nos torneios de mata-mata. Contudo, a oscilação da equipe liga o alerta na comissão e no torcedor, que pode ver a sua equipe ser eliminada de duas competições nas próximas duas semanas.

“Não tem motivo para que exista descontrole. As derrotas aconteceram, nosso time está equilibrado, consciente. Foram dois jogos de 180 minutos nessas derrotas. A vantagem de um gol é boa, muito boa, mas nada está decidido até o momento final. É questão de fase e elas passam”, disse Dorival, após a partida contra o San Lorenzo.

Assim, o São Paulo contará com uma arma que sempre foi essencial para o clube: o seu estádio. O Tricolor decide os jogos de volta contra Corinthians e San Lorenzo no Morumbi. E a expectativa é que o Cícero Pompeu de Toledo esteja lotado para as duas decisões.

Contratações ofuscam momento ruim do São Paulo

O momento do São Paulo poderia ser ainda pior se não fosse pelas contratações realizadas pelo clube nos últimos dias. Afinal, o Tricolor Paulista anunciou as chegadas do meia James Rodriguez e do atacante Lucas Moura. Os reforços empolgaram a torcida, que acreditam na habilidade da dupla para poder reverter os placares adversos.

James Rodríguez e Lucas Moura não poderão enfrentar o San Lorenzo porque não foram inscritos nesta fase da Sul-Americana, mas o clube planeja ter os dois jogadores contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

“São jogadores de muita qualidade, que têm uma técnica muito apurada, mas estou muito satisfeito com o que vejo. Uma equipe valente, guerreira e não está nada perdido, não. Vamos jogar respeitando os adversários e tentando com luta reverter essas situações nos dois confrontos”, completou o treinador são-paulino.

