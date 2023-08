Vasco treina em São Januário com pintura renovada e carinho da torcida

Mais uma vez, o Vasco levou os equipamentos de treinamento para São Januário e usou o palco da partida de domingo, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Já é a segunda vez que o técnico Ramón Díaz solicita a mudança, com o objetivo de ambientar os jogadores. Desta vez, porém, encontraram um estádio de cara nova. Afinal, os funcionários pintaram as arquibancadas nos últimos dias.

Essa era uma reclamação frequente dos torcedores, já que a SAF passou a ser responsável pela manutenção da sede e não fez praticamente nenhum melhoria desde que assumiu o futebol, há 11 meses. Agora, quando acabar a punição de portões fechados, imposta pela Justiça e pelo STJD, os vascaínos terão um visual mais caprichado de casa.

Carinho da criançada

Além disso, o elenco teve contato com pequenos vascaínos, que jogam nas escolinhas do clube. Por sinal, Orellano, Pec, Léo e Figueiredo foram os mais assediados. Um momento de carinho para aliviar a péssima fase e a pressão pelos resultados. Isso porque, o Cruz-Maltino ocupa a última posião na tabela da competição e vê o fantasma do rebaixamento se aproximar cada vez mais.