Corinthians relaciona Moscardo, mesmo sem o volante ter condições de jogo

O Corinthians decidiu relacionar o volante Gabriel Moscardo, para o duelo contra o Internacional, neste sábado (05), às 18h30, no Beira-Rio, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o jogador ainda se recupera de cirurgia de apendicite, realizada há duas semanas e não apresenta condições de jogo.

A ideia do Timão é que o volante esteja junto com o grupo e dê continuidade na sua recuperação, mesmo longe de São Paulo. O Corinthians deixará Porto Alegre e irá direto para Rosário, na Argentina, onde enfrenta o Newell’s Old Boys na terça-feira (08), pela Copa Sul-Americana. O jogador tem chances remotas de participar do confronto. Entretanto, estará perto dos médicos do clube durante toda a viagem.

Moscardo deve ficar sob os cuidados do fisioterapeuta Bruno Mazziotti, chefe do núcleo de Saúde e Performance do Corinthians, durante a viagem. O Timão busca deixar o volante na melhor forma física possível o mais rápido possível. A expectativa é que o jogador atue contra o São Paulo, no dia 16 de agosto, pela Copa do Brasil.

Contudo, antes do Majestoso, a comissão técnica gostaria de colocá-lo para jogar antes, a fim de readquirir ritmo de jogo. O planejamento é que Moscardo ganhe minutos contra o Coritiba, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro.

Promovido ao time principal por Vanderlei Luxemburgo, o garoto disputou apenas cinco partidas, mas rapidamente conquistou espaço e se tornou titular. Recentemente, o jovem renovou contrato com o Timão até o meio de 2026.

