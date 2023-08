Estados Unidos chegam pressionados nas oitavas de final do Mundial

Os Estados Unidos não protagonizaram uma atuação exuberante neste início de Copa do Mundo. Ao contrário das edições anteriores, as jogadoras americanas não conseguiram ser dominantes nos três jogos da fase de grupos do Mundial.

A vitória por 3 a 0 em cima do Vietnã na estreia foi positiva. No entanto, as jogadoras americanas caíram de rendimento em seguida. Portanto, acabaram empatando nas duas rodadas seguintes contra Holanda e Portugal.

Jogos dos Estados Unidos na Copa do Mundo

Estados Unidos 3 x 0 Vietnã

Estados Unidos 1 x 1 Holanda

Portugal 0 x 0 Estados Unidos

Vlatko Andonovski, dessa forma, não tem conseguido encontrar um padrão tático para as jogadoras americanas nesta Copa do Mundo. O técnico, por sinal, está no comando da equipe desde 2019 e se preparou nos últimos quatro anos para disputa desta competição.

Este não é o perfil conhecido dos Estados Unidos. O país, afinal, é o maior campeão da história das Copas femininas. A Seleção Americana, inclusive, conquistou os últimos dois Mundiais. No entanto, as jogadoras americanas não têm conseguido apresentar um bom futebol nesta edição.

Morgan, por sinal, não conseguiu ser efetiva na fase de grupos da Copa do Mundo. A atacante, afinal, pertence ao San Diego e é uma das protagonistas da equipe. A centroavante, no entanto, ainda não conseguiu balançar às redes neste Mundial.

Os Estados Unidos, enfim, entram em campo no próximo domingo (6), diante da Suíça, às 6h (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção Americana, então, vai com tudo em busca da classificação.

