Rossi chega ao Rio para assinar com Vasco: ‘Sonho de voltar para casa’

O atacante Rossi desembarcou no Rio, na manhã desta sexta-feira (4), para ser o nono reforço do Vasco na janela de meio do ano. O jogador de 30 anos se acertou com a diretoria para voltar a vestir a camisa cruz-maltina, o que não acontece desde 2019. Ele vai fazer exames médicos e deve assinar contrato até dezembro. Aliás, pode ser inscrito até o dia 24 de agosto, já que está livre no mercado depois deixar o Al Faisaly, da Arábia Saudita.

Em declaração à BTB Sports Agency, o ponta direita afirmou estar em boa forma física, apesar de não entrar em campo oficialmente há cerca de quatro meses. Além disso, garantiu motivação e empenho para tentar tirar o time da zona de rebaixamento. Afinal, sempre se identificou com o Gigante da Colina, sendo torcedor declarado do clube.

“Estou muito feliz, um sonho que eu tive de poder voltar para minha casa. Agora, graças a Deus deu tudo certo, estou ansioso para vestir a camisa e poder ficar à disposição do professor. Estou pronto, estava treinando. Meu último jogo foi em abril, mas me dediquei forte na minha cidade, em casa. Expectativa de poder ajudar e tirar o Vasco desse momento”, disse.

“É um período difícil, mas a gente conta sempre com a força da nossa torcida. É um clube em que os torcedores construíram o próprio estádio, então não vão deixar a equipe de lado. Acreditamos no apoio deles e no sentimento que a gente sabe que não vai parar nunca. Não perdi uma partida do Vasco desde que sai do clube. Iremos nos esforçar para sair dessa situação”, completou Rossi.

Retorno ao Vasco

Rossi esteve no Cruz-Maltino em 2019 e fez 41 jogos, com quatro gols e cinco assistências. O atacante chega com o aval do técnico Ramón Díaz e vem para suprir a lacuna de peça de velocidade no grupo. Por sinal, o elenco atual dispõe de jogadores como Gabriel Pec, Orellano, Figueiredo e Alex Teixeira, que não possuem a mesma característica no ataque. Por outro lado, a comissão ainda tem Serginho à disposição, mas ele não vem agradando.

