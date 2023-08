Suécia aposta no bom momento para vencer os Estados Unidos no Mundial

A Suécia apresentou ótimas atuações neste começo de Copa do Mundo. Afinal, foram três jogos disputados e três vitórias conquistadas na fase de grupos da competição. As jogadoras suecas, portanto, chegam confiantes para às oitavas de final do Mundial.

O confronto, no entanto, não será nada fácil. O adversário da Suécia, afinal, são os Estados Unidos. A seleção americana, por sinal, é a maior vencedora da história dos Mundiais e conquistou as últimas duas edições da competição.

Jogos da Suécia no Mundial

Suécia 2 x 1 África do Sul

Suécia 5 x 0 Itália

Argentina 0 x 2 Suécia

Os Estados Unidos, contudo, não vivem um bom momento na Copa do Mundo. As Sobrinhas do Tio Sam, inclusive, empataram os últimos dois jogos da fase de grupos e não vêm protagonizando boas atuações no Mundial.

A Suécia, por outro lado, vem sendo soberana nesta Copa do Mundo. Afinal, as atacantes Fridolina Rolfö e Blackstenius estão protagonizando boas atuações. O sistema defensivo, inclusive, também vem sendo muito sólido.

Nathalie Björn, por sinal, fez uma projeção das oitavas de final da Copa do Mundo. A zagueira da Suécia, desse modo, afirmou que confia no elenco sueco e acredita na classificação.

“Nós já as enfrentamos algumas vezes antes, então temos uma ideia do que vamos encontrar no jogo de domingo. Nós sabemos que elas são rápidas no ataque, têm jogadoras muito boas, mas acho que nós confiamos no nosso grupo, temos um elenco forte”, declarou Nathalie Björn em entrevista divulgada pelo “ge”.

As equipes se enfrentam neste domingo (6), às 6h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção Sueca, portanto, aposta na boa fase para avançar no Mundial.

