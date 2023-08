Globo se rende a youtubers e leva ‘Desimpedidos’

A Globo decidiu não competir mais com influenciadores esportivos no YouTube. Aliás, a ideia da emissora agora é se juntar a eles. Por isso, a direção da empresa assinou parceria com a NWB, que tem os principais influenciadores brasileiros.

Na nova parceria, os canais “Desimpedidos”, “Camisa 21”, “Passa a Bola” e “Futebol de Rua HD” terão seus vídeos publicados no site “ge”.

“Estamos felizes em anunciar essa parceria. A novidade vem para ampliar ainda mais a experiência para o usuário do ge”, disse Carina Guedes, head de produto do Globo Esporte.

Segundo Sérgio Gandolphi, ir para a Globo traz novas perspectivas de crescimento dos canais.

“Para nós, é fundamental aumentar o alcance dos canais criados pela NWB e também levar esse espaço para os criadores da Teia [grupo de criadores da NWB]. Essa parceria vai trazer novas perspectivas para a audiência do portal e gerar ainda mais valor para a NWB como produtora de conteúdo digital multiplataforma”.

A partir de agora, além do YouTube, os conteúdos dos produtores da NWB estarão na aba “parceiros” dentro do site da empresa.

