Inter de Milão encaminha contratação do goleiro Sommer

A Inter de Milão está perto de anunciar a contratação do goleiro Yann Sommer, do Bayern de Munique. A Nerazzurri fechou com os Bávaros o negócio pelo suíço de 34 anos, que chega para ser titular após a saída de André Onana para o Manchester United.

A informação é do jornal “Gazzetta dello Sport”, que afirma que o clube italiano pagará 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) pela transação. O valor corresponde à multa rescisória de Sommer com o Bayern de Munique.

Além de Sommer, a Inter de Milão busca mais um goleiro, já que Onana não foi o único arqueiro a deixar o clube. Handanovic terminou seu contrato, e o nome de Anatoliy Trubin, do Shakhtar Donetsk, está na lista. Ele, porém, também interessa ao Benfica.

Sommer chegou ao Bayern de Munique em janeiro deste ano após deixar o Borussia Mönchengladbach, que defendeu por oito anos e meio. Ele foi contratado para substituir Manuel Neuer, que sofreu grave lesão, mas já está recuperado e à disposição de Thomas Tuchel. Ao todo, ele fez apenas 25 jogos pela equipe da Baviera.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.