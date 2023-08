Futebol brasileiro sem brilho nos jogos de ida das oitavas da Libertadores

Terminada a primeira etapa das oitavas de final da Libertadores da América, o Palmeiras foi a equipe brasileira que alcançou a maior vantagem para os jogos de volta. A vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, deixou o time de Abel Ferreira em ótima situação para avançar às quartas de final, pois depende de um empate no Allianz Parque, em São Paulo.

Já a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari atravessa péssimo momento e, se for eliminada da principal competição do continente, terá que buscar uma urgente recuperação para brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer com o Galo, Felipão enfrenta enorme pressão. Em nove jogos até aqui, foram cinco derrotas e quatro empates.

O Flamengo também ganhou, mas fará o jogo de volta contra o Olimpia, em Assunção. A vantagem de 1 a 0 sobre o time paraguaio não chega a ser muito confortável, mas a grande diferença técnica entre os elencos aproxima o Rubro-Negro da classificação. O Olimpia veio ao Rio para se manter vivo e conseguiu o objetivo. É uma equipe madura, copeira e não deve ser desprezada.

Flu e Furacão não convencem na Libertadores

O Fluminense arrancou um importante empate em 1 a 1 fora de casa com o Argentinos Juniors e trouxe a decisão da vaga para o Maracanã, onde é muito consistente. É fato que o Tricolor já esteve em melhor fase sob o comando de Fernando Diniz, mas, mesmo assim, tem totais condições de avançar.

Os piores resultados ficaram com o Athletico-PR, derrotado por 3 a 1 pelo Bolívar, em La Paz, e com o o Internacional, que perdeu por 2 a 1 para o River Plate no Monumental de Núñez. Na Arena da Baixada, o Furacão também pode reverter a vantagem, já que o time boliviano não terá o reforço da altitude de La Paz. O Colorado, com certeza, terá o rival mais difícil. Além de experiente, a equipe argentina tem ótimo elenco.

O futebol brasileiro pode, sim, ter cinco entre os oito classificados para as quartas. Não é tarefa simples, mas está longe de ser impossível. Aliás, seria até uma espécie de obrigação diante dos investimentos dos clubes, que costumam ser muito maiores por aqui.

