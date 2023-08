Santos anuncia a contratação de Nonato

O Santos anunciou nesta sexta-feira (04), a contratação do volante Nonato. O jogador pertence ao Ludogorets, da Bulgária e chega por empréstimo na Vila Belmiro, até o dia 31 de julho de 2024. O atleta foi revelado no Internacional e também soma uma passagem pelo Fluminense.

O negócio já contava com a aprovação do Comitê de Gestão da diretoria do Santos. O Peixe aguardava apenas um sinal positivo do clube búlgaro para sacramentar a chegada de Nonato. A janela de transferências para o futebol brasileiro fechou na quarta-feira. Porém, o Peixe já havia feito um pré-registro do reforço na CBF antes do encerramento do período de transferências.

Aliás, Nonato está no Ludogorets desde o ano passado. O meio-campista estava emprestado pelo Internacional ao Fluminense quando recebeu uma proposta e acabou vendido. Ele pode atuar tanto como armador quanto como volante. Apesar de aparecer como titular no começo de sua passagem pelo time búlgaro, o brasileiro perdeu espaço e estava atuando mais como reserva.

Assim, com a chegada do volante, o Peixe anunciou cinco reforços nesta janela de transferência. Antes do volante, o Santos já havia anunciado as chegadas do zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Jean Lucas e Diego Pituca (este em pré-contrato) e o atacante Julio Furch.

