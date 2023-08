França aposta na eficiência do ataque para avançar no Mundial

Depois de tropeçar na estreia, as jogadoras da França cresceram de produção na Copa do Mundo. A Seleção Francesa, afinal, conquistou vitórias importantes contra Brasil e Panamá nas últimas duas rodadas da fase de grupos. Portanto, conseguiram se classificar para às oitavas de final do Mundial.

A Seleção Francesa, aliás, tem depositado muita confiança no faro de gols de Kadidiatou Diani e Le Sommer. Afinal, ambas atuam no setor ofensivo e vêm sendo decisivas nesta Copa do Mundo. A expectativa, assim, é que as atacantes continuem balançando as redes na sequência da competição.

Espanha busca retomar solidez defensiva para avançar no Mundial

Jogos da França no Mundial

França 0 x 0 Jamaica

França 2 x 1 Brasil

Panamá 3 x 6 França

Kadidiatou Diani, por sinal, marcou três gols nesta Copa do Mundo. A atacante, aliás, tem 28 anos e pertence ao PSG. A centroavante, inclusive, atuou como titular na última edição do Mundial e esteve em campo na eliminação do Brasil nas oitavas de final em 2019.

Le Sommer, por outro lado, estufou às redes apenas uma vez nesta Copa do Mundo. O gol da atacante, aliás, aconteceu justamente na vitória diante do Brasil por 2 a 1. A centroavante, inclusive, tem 34 anos e pertence ao Lyon.

A França, por sinal, é uma das fortes candidatas ao título da Copa do Mundo. O país, inclusive, foi sede da última edição do Mundial. A Seleção Francesa, no entanto, nunca conquistou um título da competição.

França e Marrocos se enfrentam nesta terça-feira (8), às 8h (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção Francesa, dessa forma, vai com tudo em busca da classificação para às quartas de final do Mundial.

