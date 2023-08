Jogadores do Flamengo tratam ‘caso Pedro’ como passado

Após a vitória do Flamengo sobre o Olimpia no Maracanã, jogadores foram perguntados sobre o ambiente do time carioca acerca da agressão que sofreu Pedro do ex-preparador físico do clube e pelas penalizações que o atacante recebeu da diretoria. No entanto, grande parte dos atletas preferiu não responder. Mas aqueles que pararam para escutar os questionamentos dos jornalistas foram diretos: assunto já resolvido!

“Tem tanta coisa para falar, coisas positivas. Para que falar e tentar criar crise no time? O time também está fechado, não sei se vocês perceberam. A gente tinha um jogo muito importante e todo mundo junto veio, fez o placar, criamos, fizemos o gol e saímos daqui felizes. O clima está bom demais”, disse Arrascaeta.

“Esse assunto (crise envolvendo Pedro) já está resolvido. Não adianta ficar falando aqui, vocês já sabem tudo que aconteceu. Já saiu tudo que foi resolvido, a direção já resolveu. Agora é vida que segue”, falou Gerson.

Aliás, vale destacar que essa foi a primeira vez que os jogadores falaram com a imprensa desde o ocorrido. No entanto, a sensação é que os mesmos não estavam dispostos a debater o assunto. Afinal, segundo eles, o tema já teve uma resolução.

“Tudo resolvido internamente. Não comentamos mais sobre isso”, resumiu Allan.

Sampaoli encerra ‘caso Pedro’ no Flamengo e diz que confia no grupo

Bruno Henrique enaltece importância de Pedro

Dentre os jogadores que falaram com os jornalistas, Bruno Henrique foi o que mais abordou o tema. Além de tratar da saída do preparador físico Pablo Fernández, o camisa 27 do Flamengo reforçou a importância de Pedro no time carioca e garantiu que o elenco deu total respaldo ao atacante.

“O Pedro sabe que ele é importante para o clube e ele tem total respaldo do elenco, sabe da importância, sabe que é um cara que pode nos ajudar bastante. Como eu falei, a decisão é do Flamengo e o clube já tomou. Mandou Pablo Fernández embora e ele fica triste pelo episódio e sabemos que tem que ficar mesmo. Agora é tentar esquecer o que aconteceu, porque o Pablo não está mais aqui. É seguir adiante, porque a gente precisa muito dele”, explicou Bruno Henrique.

Marcos Braz não falou com a imprensa

Antes dos jogadores do Flamengo passarem pela zona mista, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, esteve próximo ao local, na direção do corredor do vestiário. O dirigente foi chamado para responder algumas perguntas, assim como já fez em outras ocasiões. Entretanto, Braz afirmou:

“Não posso falar”.

