Estilo de jogo do Olimpia surpreende jogadores do Flamengo

Apesar da vitória por 1 a 0 na quinta-feira (3), os jogadores do Flamengo encontraram dificuldades para enfrentar o Olimpia. Aliás, a expectativa dos rubro-negros era que o time do técnico Francisco Arce saísse mais para o jogo. No entanto, o que se viu foi o time paraguaio mais retraído, buscando jogar no contra-ataque. Após a partida, Gerson e Allan afirmaram que foram surpreendidos pelos paraguaios.

“Estudamos uma maneira, mas eles acabaram vindo mais fechados. É a estratégia deles, respeito. Um jogo difícil, jogo importante, mas como falei antes ali, o importante é sair vitorioso, conseguimos fazer isso. Hoje em dia no futebol, vocês sabem mais do que nunca, não existe mais jogo fácil. Por isso não tem como todo jogo golear, o importante é vencer”, disse Gerson na zona mista.

“Eles vieram diferente do que a gente esperava. Lá a gente sabe que será outro jogo. Mas, enfim. O resultado de 1 a 0 é importante. Assim, é trabalhar bem para o próximo jogo, de volta, não esquecendo do jogo de domingo, chegarmos bem lá e vencer”, detalhou Allan.

Aliás, os números do jogo demonstram o posicionamento do Olimpia em campo. Afinal, o Flamengo teve 75% de posse de bola, contra 25% do time paraguaio. Além disso, o Mais Querido trocou 703 passes, já o Olimpia 237. O número finalizações também exemplifica o cenário: 16 para o time de Sampaoli e cinco para o de Arce.

