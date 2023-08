Além de Neymar, Fernanda Campos entrega James Rodríguez

A influenciadora Fernanda Campos divulgou, nos últimos dias, contatos que teve com o meia James Rodríguez, atual jogador do São Paulo. Os prints e conversas foram enviados pela modelo à “Revista Quem”.

Inicialmente, o diálogo entre Rodrigues e Fernanda Campos ocorreu no Instagram. O atleta perguntou para a moça onde ela morava. Ela respondeu que é em São Paulo. Recentemente, ela mudou-se de Minas Gerais para a capital paulista.

Em entrevista à “Revista Quem”, Campos ressaltou, contudo, que James é um “cara legal” e que agora, morando em São Paulo, pode rolar um encontro.

“Apesar dos traumas com jogadores, talvez ainda role. Agora em São Paulo é mais fácil da gente se esbarrar. A princípio ele parece ser um cara legal”, salientou.

Relembre a história entre Fernanda Campos e Neymar

Eles teriam se conhecido durante a Copa do Mundo de 2022, mas se encontraram apenas neste ano.

“O apartamento é dele, tinham coisas pessoais dele. Muitas pessoas acharam que a gente se encontrou fora, em hotel ou motel, mas a gente se encontrou no apartamento dele, foi na casa dele”, afirmou Fernanda.

A influenciadora digital Fernanda Campos, revelou, com prints, que ficou com o meia do PSG às vésperas do Dia dos Namorados, em um apartamento de luxo, em São Paulo.

Dias depois, após grande polêmica, o jogador foi ao Instagram e se desculpou com a namorada Bruna Biancardi. Recentemente, várias investidas do atleta do PSG apareceram nas redes sociais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.