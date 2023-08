Palmeiras renova com cinco jogadores formados na base

O Palmeiras não foi muito ativo no mercado de transferência, mas conseguiu manter suas grandes joias no elenco. E, nesta sexta-feira (04), o Verdão acertou a renovação de cinco jogadores formados nas categorias de base do clube. Todos fazem parte do elenco profissional comandado por Abel Ferreira.

O zagueiro Naves e o meia-atacante Jhon Jhon, que tinham contrato até o fim de 2025, ampliaram por mais dois anos. O volante Fabinho e os laterais Garcia e Vanderlan estenderam os atuais acordos por mais uma temporada. Os cinco jogadores agora possuem vínculo até o fim de 2027.

O Verdão já havia definido que sua prioridade era a manutenção de seus jogadores nesta janela de transferência. Assim, as renovações fazem parte de uma valorização feita pelo clube e seguem o planejamento de formar e poder lucrar com futuras vendas. Aliás, o uso de atletas formados nas categorias de base virou regra no Palmeiras.

Nas últimas três temporadas do clube, ao menos um jogador formado na base esteve na equipe titular. Em 2020, apenas uma partida não contou com ninguém criado no clube.

Essa estatística reflete o posicionamento do Palmeiras no mercado. Nos últimos anos, o Verdão vem optando por contratar atletas jovens e com potencial de revenda. Ao contrário dos últimos anos, quando o Alviverde comprava diversos jogadores e poucos vingavam. Aliás, o próprio Abel Ferreira elogiou muito a base palmeirense e disse que o clube não precisaria contratar ninguém por muitos anos, já que contava com um celeiro de promessas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.