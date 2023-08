Landim é direto sobre saída de Pedro: ‘Basta pagar a multa’

Durante a inauguração do novo Museu do Flamengo, na Gávea, Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, participou de uma coletiva de imprensa. O principal tema abordado pelos jornalistas foi o “caso Pedro”. Mas, além de abordar os ocorridos dos últimos dias, Landim respondeu sobre um possível interesse do Benfica pelo camisa nove. O presidente foi bem direto: basta pagar a multa rescisória.

“Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples: basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo. Simples assim”, disse Rodolfo Landim.

“O assunto do Pedro já está totalmente resolvido. Passado. Já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente”, completou o presidente.

A multa de Pedro, citada por Rodolfo Landim, é de 100 milhões de euros (R$ 535,4 milhões).

Pedro é um dos jogadores mais observados por clubes europeus. Anteriormente ao interesse do Benfica, que está perto de vender Gonçalo Ramos ao PSG, o atacante do Flamengo também esteve no radar do West Ham, da Inglaterra. Assim como o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus.