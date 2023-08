Ex de James Rodríguez vai desfilar no carnaval de São Paulo

A chegada de James Rodríguez movimentou e muito o mercado paulista. No entanto, não foi só no futebol. Até as escolas de samba resolveram se mexer. A dançarina Erika Schneider, ex-affair do meia, também se movimentou.

A dançarina vai desfilar no carnaval 2024 pela Escola de Samba Águia de Ouro. Essa, todavia, não será a primeira vez que ela vai desfilar. Em 2023, a moça foi pela Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, e também pela Águia de Ouro, de São Paulo.

Schneider, afinal, já participou do programa “A Fazenda”, da TV Record, e passou também pelo programa “Domingão do Faustão”, onde foi dançarina, na época que o apresentador estava na Rede Globo.

Erika teve um affair com James em Miami e pouco depois durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

James demorou poucos dias para aceitar oferta do São Paulo

Afinal, o meia revelou que demorou poucos dias para aceitar a oferta do São Paulo e que ficou assustado com a recepção no aeroporto, quando chegou ao Brasil.

“Quando disseram que o clube queria me contratar, pensei dois ou três dias, mas foi rápido. Clube estava fazendo esforço grande, eu também. Joguei em grandes clubes. No Real Madrid joguei muito, joguei bem, ganhei muitos títulos. Cheguei com muita expectativa. Espero ganhar títulos, o que todo jogador quer. Agora temos a Copa Sul-Americana, a do Brasil, muitos títulos para ganhar. Vamos tentar fazer isso de boa maneira”, disse o jogador, que continuou.

“Não pensei que iriam tantas pessoas no aeroporto, fiquei assustado um pouco, todos foram pra cima de mim. Mas foi bom. Quanto à estreia, ainda falta um pouquinho. Espero jogar bem na estreia”, finalizou James.

