Filipe Luís treina no camo e pode retornar contra o Cuiabá

No dia seguinte da vitória contra o Olimpia pela Libertadores, os torcedores do Flamengo receberam uma boa notícia. Filipe Luís, que desfalcou a equipe contra o time paraguaio, no Maracanã, voltou a treinar no campo e pode ficar à disposição de Sampaoli para a partida contra o Cuiabá, pelo Brasileiro, no domingo (6).

Filipe Luís se recupera de um edema na posterior da coxa esquerda. Ainda fora das atividades com o elenco, o lateral-esquerdo foi ao gramado do Ninho do Urubu nesta sexta-feira e realizou trabalho de fisioterapia.

Jogadores do Flamengo tratam ‘caso Pedro’ como passado

Léo Pereira segue tratamento na parte interna do CT

Assim como Filipe Luís, Léo Pereira também ficou fora da partida contra o Olimpia. Mas, diferentemente do lateral-esquerdo, o zagueiro segue realizando atividades na parte interna do Ninho do Urubu. Com o mesmo tipo de contusão de Filipe, Léo Pereira não deve enfrentar o Cuiabá.

Aliás, outra baixa no elenco rubro-negro é o volante Erick Pulgar. O chileno, desfalque nos últimos jogos, se recupera de uma lesão na coxa direita.

Próximas partidas

Em meio aos jogos contra o Olimpia pela Libertadores, o Flamengo encara o Cuiabá no domingo, pelo Brasileirão. A partida será fora de casa, na Arena Pantanal, às 20h. Posteriormente, na quinta-feira o Mais Querido visita o time paraguaio pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.