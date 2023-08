Alvo dos europeus, Matheus Nascimento faz tour por clubes de Textor

Matheus Nascimento, do Botafogo, viajou para a Europa. Mas não é para assinar com nenhum clube. O atacante do Botafogo faz intercâmbio previsto em contrato, de acordo com comunicado do próprio Glorioso. Por isso, o atleta postou fotos em Londres, onde vai assistir ao amistoso entre Crystal Palace e Lyon, ambos clubes de John Textor, dono da SAF alvinegra.

Em seguida, vai para Lyon conhecer as instalações do time francês. A data do retorno é a próxima quarta-feira. Ou seja, Nascimento, que não vinha sendo relacionado por lesão, está fora do duelos com o Cruzeiro, neste domingo, e Guaraní-PAR, pela Sul-Americana.

O Botafogo, por sinal, deseja vender a joia de 19 anos. Mas, no momento, estuda com cautela as ofertas. Recntemente, aliás, Textor rejeitou cerca de 10 milhões de euros (mais de R$ 50 milhões) do Nottingham Forrest, da Inglaterra. Para sua vaga, futuramente, a diretoria já se antecipou e contratou Valentín Adamo, que pertence ao River Plate-URU e estava cedido ao Progreso, da Segunda Divisão local.

Veja o que publicou o Botafogo:

“Como acordado na renovação de contrato no ano passado, o atleta Matheus Nascimento realiza visita aos clubes que integram a Eagle Football entre os dias 4 e 9 de agosto. Neste fim de semana, Matheus acompanha o amistoso entre Crystal Palace e Lyon, em Londres, e depois segue para a França onde vai observar a rotina do OL. A experiência faz parte do plano esportivo previsto para o atleta, que poderá ser oportunizada futuramente a outros jogadores também“.