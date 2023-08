Cruzeiro anuncia Paulo Autuori como novo diretor técnico

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (04), a contratação de Paulo Autuori. Entretanto, o profissional, que completa 67 anos neste mês, chega para ser diretor técnico do clube. A negociação, afinal, foi confirmada por Pedro Martins, diretor executivo da Raposa.

“O novo diretor técnico do Cruzeiro é o Paulo Autuori. Chega para desenvolver toda a metodologia de trabalho do clube. Ele vem para olhar a cadeia como um todo, participar ativamente da construção de rotina de todas as equipes, do sub-14 ao profissional, passando também pelo futebol feminino”, comentou Pedro.

Paulo Autuori, vale lembrar, chegou a ter negociações bem avançadas com o Coritiba. Afinal, ele chega para assumir o posto que era de Paulo André. O ex-jogador do Cruzeiro, entretanto, segue no clube, mas com outra função: ajudar o intercâmbio com o Valladolid (ESP), outra agremiação de futebol comandada por Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro.

“Paulo André sempre teve uma função ativa no clube. Ele é, hoje, responsável pela estratégia de futebol dos dois clubes geridos pelo grupo (Cruzeiro e Valladolid). Ele cumpriu o papel interino de diretor técnico aqui dentro. Dentro das funções e das atribuições dele, é inviável ele conseguir executar os dois papéis com a qualidade que gostaríamos. Houve uma mudança. Ele sai dessa atuação interina e vai focar 100% do tempo e do conhecimento dele nas estratégias esportivas do Cruzeiro e do Valladolid.”, acrescentou Martins.

Paulo Autuori tem história no Cruzeiro. Em 1997, porém, ele foi campeão mineiro e da Libertadores pelo clube. Depois disso, no enanto, teve outras duas passagens pelo clube: 1999/2000 e 2007.

