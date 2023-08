Com Zico, Flamengo inaugura museu na Gávea

Com troféus, camisas histórias e homenagens para grandes ídolos, o novo Museu do Flamengo teve a sua inauguração nesta sexta-feira (4), na Gávea, sede social do clube. O evento, que contou com a presença de convidados e autoridades, teve a bênção de Zico, que ressaltou a importância da instituição celebrar e enaltecer momentos de glórias.

“Imenso orgulho. Isso foi gerado por todos os atletas vestiram o manto sagrado. E falo por todos os atletas que passaram e não estão aqui. Visitei alguns museus e não entendia por que o Flamengo não tinha o seu. Parabéns ao patrimônio e todos aqueles que passaram e tentaram fazer o melhor (ao clube). Tive a felicidade de passar e dar grandes conquistas para o clube de uma geração que jamais deve ser esquecida”, disse Zico.

“Tenho certeza, aliás, que o torcedor rubro-negro vai ser orgulhar e se emocionar toda vez que passar por aqui”, completou o Galinho.

Promessa de campanha

Aliás, Rodolfo Landim, quando iniciou a sua campanha para presidente do Flamengo, em 2018, garantiu que criaria um museu para o clube. E assim o fez. Dessa forma, o mandatário, que está em sua segunda gestão, enalteceu os atletas que ajudaram a construir a história do Flamengo.

“Em primeiro lugar, isso é um coroamento de um sonho que vemos tendo há muitos anos no Flamengo. Era um projeto de campanha. Trabalho muito árduo. Agradecer aos atletas que passaram pelo clube, diversos tipos de esportes ao longo dos anos”, detalhou Landim.

Os torcedores do Flamengo poderão conhecer o espaço no sábado, das 10h às 18h. Aliás, para conhecer o local, é necessário comprar o ingresso no site oficial do clube. No total, o museu conta com 14 áreas temáticas, todas enaltecendo a história do clube carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.